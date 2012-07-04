Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок244 просмотра

Необходимо создать макет главной страницы и подстраниц в формате PSD с сохранением слоев.

По образу и подобию teploluxe.ru

Есть ТЗ

13 лет назад
Burm
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$40
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Результатом довольны.
Совместной работой доволен. Всё чётко и быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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