Есть онлайн игра "Морской бой". Нужно придумать графику главной страницы, собственно фоновую картинку. А также сменить ту графику, которая в самой игре, сменить рисунки: караблики, море и т.д.
Нужно оформить странички
Требуется дизайнерское оформление след. страниц
сроки и стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать дизайн портала - биржа труда с версткой. Задание большое, поэтому нужно обсуждать моменты в личке. Требования: 1. минимализм 2. простота 3. лаконичность цветовой фактуры ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть группа людей, занимающаяся организацией мероприятий. Требуется дизайн главной страницы. Основные пожелания: Праздничный, happy, яркие, насыщенные цвета. Нравится идея: сиреневый цвет и желтые звездочки Логотип - ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать макет главной страницы и подстраниц в формате PSD с сохранением слоев. По образу и подобию teploluxe.ru Есть ТЗЗавершен13 лет назад
- $50
Переделать главную и внутреннююю (psd). Дизайны простые. Требуется переделать логотип, форму поиска, цвета подобрать. Сделать что-то в стиле Веб 2.0 Напоминаю это не дизайн с нуля, а нужно переделать.Завершен13 лет назад
- $50
Интернет магазин на opencart хочу поменять шаблон на новый. Сам не смог. Скопировал себе новый шаблон, пытюсь включить его в админке, а на главной появляется вот то что ниже. ...Завершен13 лет назад
- $50
Есть наброски по дизайну и по верстке. (архив html.rar) А так же есть комментарии - html.txt Нужно подпилить то, что в архиве согласно комментариям.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для разовой работы. Цель: сделать анкету на сайте www.megapolis.by. Макет страницы есть - вышлю по запросу. Надо порезать, сделать контроль заполнения и отправлять на почту по нажатию.Закрыт13 лет назад
- $150
Доброго времени суток! ТЗ во вложении, жду от вас предложений. Интересует работа следующими этапами: создаём СБС, вы предлагаете 2-3 макета главной страницы на выбор; я оплачиваю 50% сделки. Готовите остальные ...Завершен13 лет назад
- $250
Дизайн сайтаЗавершен13 лет назад