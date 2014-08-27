Слайдер на 6 картинок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен23 заявки245 просмотров

990Х180 согласно ТЗ

Предлагайте цены.

11 лет назад
tscvista
Никита 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Евгения сделала все как нужно и вовремя. Рекомендую.
Спасибо, Никита, за приятную работу! Интересный заказ, приятен в общении, оплата моментальная! Рекомендую всем и с удовольствием продолжу работу!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Три слайда для сайта

    Нужно сделать три слайда для сайта www.ufakuler.ru на тему: 1) Всегда выгодные ценовые предложения, новинки и хиты продаж. Накопительные и индивидуальные скидки. Различные формы оплаты. 2) Большой ассортимент и наличие товара ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статический баннер про акцию на главную страницу

    Необходимо сделать баннер для главной страницы магазина http://cos-online.ru под акцию. Требования: 1. Название акции: "Мега-распродажа". 2. Текст огромного размера: "30%". 3. Текст поменьше к 30%: "на весь ассортимент при покупке трëх ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать логотип и баннер

    $50

    Требуется переделать логотип и баннер на сайт. Заменить: имя, домен, страну. Исходники предоставлю. Оплата: 10-15$ Прошу писать ваши предложения, сроки и скайп.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка флеш баннеров

    Добрый день! Необходимо разработать несколько флеш баннеров. Просьба указать вилку цен и показать примеры в своем портфолио. СПС

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформить баннер под сайт и выпадающее меню туда же

    $100

    Необходимо готовый баннер откорректировать, что-то добавить, дабы он гармонично смотрелся в новом дизайне проекта http://sandbox.turbosms.ua/ Также необходимо разработать выпадающее меню. ссылка на исходники логотипа: https://cloud.mail.ru/5D6C792696A8422188B20EA4061937CE основной ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Flash баннер

    Необходимо разработать flash баннер 468х60. Творческий подход и идеи приветствуются. В случае положительного результата, продолжим сотрудничество.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад