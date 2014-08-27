Слайдер на 6 картинок

Нужно сделать три слайда для сайта www.ufakuler.ru на тему: 1) Всегда выгодные ценовые предложения, новинки и хиты продаж. Накопительные и индивидуальные скидки. Различные формы оплаты. 2) Большой ассортимент и наличие товара ...