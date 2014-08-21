Простые Баннеры для сайта

Размер 870*281 для магазина 59mebel.ru

5 штук

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ну и проявить креативность идею проанализировав баннеры на других мебельных например отобразить в баннере то что бесплатная доставка по городу, что разные способы оплаты, цены самые низкие т.к напрямую с мебельных фабрик