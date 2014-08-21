Добрый день! Необходима разработка макетов простых баннеров для дальнейшей анимации. Есть текст для баннеров, необходим креатив, чтобы создавать оригинальные, привлекательные баннеры, отличающиеся друг от друга. На выходе нужно получить: 1. 2 ...
Простые Баннеры для сайта
Размер 870*281 для магазина 59mebel.ru
5 штук
можно прорекламировать товар
http://59mebel.ru/product/shkaf-3-stvorchatyj-karina/
http://59mebel.ru/product/shkaf-uglovoj-karamel-malyj/
http://59mebel.ru/product/prihozhaja-barselona-1/
http://59mebel.ru/product/shkaf-uglovoj-solo/
http://59mebel.ru/product/obuvnica-karina-1023/
ну и проявить креативность идею проанализировав баннеры на других мебельных например отобразить в баннере то что бесплатная доставка по городу, что разные способы оплаты, цены самые низкие т.к напрямую с мебельных фабрик
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