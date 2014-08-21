Простые Баннеры для сайта

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Закрыт19 заявок191 просмотр

Размер 870*281 для магазина 59mebel.ru

5 штук

можно прорекламировать товар

http://59mebel.ru/product/shkaf-3-stvorchatyj-karina/

http://59mebel.ru/product/shkaf-uglovoj-karamel-malyj/

http://59mebel.ru/product/prihozhaja-barselona-1/

http://59mebel.ru/product/shkaf-uglovoj-solo/

http://59mebel.ru/product/obuvnica-karina-1023/

ну и проявить креативность идею проанализировав баннеры на других мебельных например отобразить в баннере то что бесплатная доставка по городу, что разные способы оплаты, цены самые низкие т.к напрямую с мебельных фабрик

11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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