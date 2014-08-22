Нужно несколько мелких правок дизайна и возможно рисование иконок для существующего интерфейса браузерной игры: Скрин: http://prntscr.com/4b3iob 1. Иконки обозначающие что игрок находится в топ5, топ10, топ25, топ50, топ100 переделать, ...
Разработать интерфейс игры
Игра в контакте.Под катом это то что есть,делал сам.То есть нужно разработать единый стиль .Оплата через webmoney с протекцией сделки.
Выбранный исполнитель
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