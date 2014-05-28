Для игры требуется нарисовать 10 этапов роста дерева — Голубой Ели. От самого маленького, до взрослого. Требуемые размеры представлены в макете (у каждого слоя подписано в пикселях его высота от нижней границы квадрата). Точка роста ...
Разработка игрового интерфейса. Экономическая игра
Браузерная экономическая онлайн-игра.
Стадия: Beta
Основная задача: Ре-дизайн игрового пространства.
По-мимо дизайна, требуется разработка UI. Потребуется углубление в суть игры (на это может уйти несколько дней).
Нет детального ТЗ. Готовы заполнить краткий бриф.
Есть понимание от чего и к чему хотим прийти.
Есть логотип, Название, Рабочие цвета (цвета можно менять)
Исполнители с подходом в стиле: "Вы просили - я сделал(а)" - не интересует. Ищем креативного человека, который умеет понимать заказчика и готов сотрудничать до результата.
Условия сотрудничества:
1. Обсуждаем варианты реализации, по предоставленным примерам исполнения.
2. Вносим предоплату за проработку концептуальной части.
3. Рассчитываемся за концепт.
4. Вносим предоплату за разработку всех остальных элементов.
5. Рассчитываемся за всю работу.
Расчет по пунктам 2,3,4,5 в равных пропорциях - 25%
Ориентировочный бюджет: 500 USD. Объем согласовываем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток уважаемые! Необходимо разработать дизайн под Android приложение. Дизайн должен быть простым и лаконичным (минимум цветов, понятная пользователю структура). В приложении будет порядка 8-10 экранов. ...Закрыт11 лет назад
- $2000
Необходимо разработать мнемосхемы для отображения в web. Приложение в котором будут отображаться мнемосхемы разрабатывается в vaadin. Требования к мнемосхемам: - нужно сделать 3 мнемосхемы, каждую в двух представлениях (т. е. Всего ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн для игры Браузерная космическая стратегия. Из дизайна требуется главная страница портала, на которой должен быть логотип проекта, горизонтальное меню разделов портала. Окна для новостей и центральный блок где будет выводится инвормация ...Закрыт11 лет назад
- $7500
Мы хотели бы создать приложение в контакте (игровые автоматы). Нам необходим человек который сможет провести проект от начала до конца, с дальнейшими доработками. Интерфейс/Дизайн - детальная проработка интерфейса и дизайна; Разработка ...Закрыт11 лет назад
Для интерактивной презентации / каталога требуется отрисовать главный экран и несколько вариантов внутренних окон. В интерактивном каталоге используются фирменные цвета, шрифты, логотип и другие элементы фирменного стиля в соответствии с Бренд буком ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать экраны конфигуратора карнизов т/з предоставлю, после ознакомления с портфолиоДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
Это созданное посетителем сайта “Приглашение” (из заготовок) Гость может скачать его себе и: 1. распечатать и раздать своим гостям 2. разослать в электронном виде пример модуля создания Приглашения - ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно сделать подобную программу: http://media.colorplanner.com/app_ru/ от вас цена и сроки.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу дизайнера с опытом разработки интерфейсов интернет приложений. Пример интерфейса : http://clogikconstructor.tk Сразу пишите цену на такой интерфейс и сроки. Присылайте ваши ссылки на работы именно в области интерфейса, а не ...Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт11 лет назад