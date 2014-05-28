Разработка игрового интерфейса. Экономическая игра

Браузерная экономическая онлайн-игра.

Стадия: Beta

Основная задача: Ре-дизайн игрового пространства.

По-мимо дизайна, требуется разработка UI. Потребуется углубление в суть игры (на это может уйти несколько дней).

Нет детального ТЗ. Готовы заполнить краткий бриф.

Есть понимание от чего и к чему хотим прийти.

Есть логотип, Название, Рабочие цвета (цвета можно менять)

Исполнители с подходом в стиле: "Вы просили - я сделал(а)" - не интересует. Ищем креативного человека, который умеет понимать заказчика и готов сотрудничать до результата.

Условия сотрудничества:

1. Обсуждаем варианты реализации, по предоставленным примерам исполнения.

2. Вносим предоплату за проработку концептуальной части.

3. Рассчитываемся за концепт.

4. Вносим предоплату за разработку всех остальных элементов.

5. Рассчитываемся за всю работу.

Расчет по пунктам 2,3,4,5 в равных пропорциях - 25%

Ориентировочный бюджет: 500 USD. Объем согласовываем.