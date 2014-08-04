Рост дерева

# 1 — $ 100

Для игры требуется нарисовать 10 этапов роста дерева — Голубой Ели. От самого маленького, до взрослого. Требуемые размеры представлены в макете (у каждого слоя подписано в пикселях его высота от нижней границы квадрата). Точка роста дерева у всех одна, она показана на макете. В макете уже нарисована ель, но надо ЛУЧШЕ.

Принимаем работы только на нашей подложке, взятой из приложенного макета, удаляете текущую ель, ставите свою. С победителем продолжим работу над игрой и потребуется отрисовка других деревьев и цветов.