Рост дерева

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен2 заявки626 просмотров
#1$100

Для игры требуется нарисовать 10 этапов роста дерева — Голубой Ели. От самого маленького, до взрослого. Требуемые размеры представлены в макете (у каждого слоя подписано в пикселях его высота от нижней границы квадрата). Точка роста дерева у всех одна, она показана на макете. В макете уже нарисована ель, но надо ЛУЧШЕ.

Принимаем работы только на нашей подложке, взятой из приложенного макета, удаляете текущую ель, ставите свою. С победителем продолжим работу над игрой и потребуется отрисовка других деревьев и цветов.

11 лет назад
creater
41 год
18 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Победитель конкурса

Chorro
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1
Все отлично! Рекомендую!
Было приятно сотрудничать. Все отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Chorro
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
#1