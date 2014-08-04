Мои услуги:
- Логотипы с нуля;
- Визитки
- Иконки
Индивидуальный подход к каждому проекту.
Работаю в графических пакетах - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Также имеются навыки работы в Corel DRAW и 3ds Max.
Стараюсь выполнять заказы максимально быстро и качественно!
Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
9 лет назад
Всё хорошо
Ответный отзыв
Все хорошо
$30
10 баллов
9 лет назад
Приятно работать, выполнил всё что требовалось, со всеми правками.
Ответный отзыв
Все хорошо. Четко поставленные задачи, своевременная оплата.
$100
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Все отлично. Рекомендую.
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
#84
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#149