Chorro

Евгений Chorro

 
29 летУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Мои услуги:

- Логотипы с нуля;

- Визитки

- Иконки

Индивидуальный подход к каждому проекту.

Работаю в графических пакетах - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Также имеются навыки работы в Corel DRAW и 3ds Max.

Стараюсь выполнять заказы максимально быстро и качественно!

Illustrator3ds MaxPhotoshop
Отзывы заказчиков
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Отрисовка дерева
Всё хорошо
Все хорошо
Ответный отзыв
MeTaTRoN92
31 годЭстония
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Пиксель арт, создание маленьких персонажей
Приятно работать, выполнил всё что требовалось, со всеми правками.
Все хорошо. Четко поставленные задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Рост дерева
Все отлично! Рекомендую!
Было приятно сотрудничать. Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
#84
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#149