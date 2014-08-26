Пиксель арт, создание маленьких персонажей

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок213 просмотров

Добрый день

Требуется человек, который сможет выполнять такие работы:

http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/ash.png

http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/naruto.png

http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/ichigo.png

При успешной работе, подобных задач может быть много.

Все задачи будут основываясь на каком то определённом персонаже из аниме.

То есть выдумывать ничего не придутся, только брать определённого персонажа.

Работы подобного рода будет много (и не только её), по крайней мере планируется.

Поэтому ключевой момент это цена и соответствие персонажей их реальному виду.

Цена устанавливается на 1 работу, 1 работа это 4 иконки персонажа с каждой его стороны

11 лет назад
MeTaTRoN92
32 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Chorro
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Приятно работать, выполнил всё что требовалось, со всеми правками.
Все хорошо. Четко поставленные задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Chorro
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад