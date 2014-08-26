Пиксель арт, создание маленьких персонажей

Добрый день

Требуется человек, который сможет выполнять такие работы:

http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/ash.png

http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/naruto.png

http://server.petanium.ru/mainimg/oblik/sprite/ichigo.png

При успешной работе, подобных задач может быть много.

Все задачи будут основываясь на каком то определённом персонаже из аниме.

То есть выдумывать ничего не придутся, только брать определённого персонажа.

Работы подобного рода будет много (и не только её), по крайней мере планируется.

Поэтому ключевой момент это цена и соответствие персонажей их реальному виду.

Цена устанавливается на 1 работу, 1 работа это 4 иконки персонажа с каждой его стороны