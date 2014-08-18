Ава для группы ВК

Группа тематики - привет сейчас, примеры ав

http://goo.gl/HfMSzo

http://goo.gl/lSIFyj

http://goo.gl/k6c1SR

размер не меньше 200*300

1.Фон авы на ваше усмотрение, что то интересное, фон с размытием

2. псд мокапы смартфонов с рукой полно в паблике,

3. нужен небольшой логотип с надписью - Привет, сейчас

можно паблик

4. внизу надпись в стиле авы - присоединяйтесь

5. и адрес группы где то в логотипе на ваше усмотрение

моя цена 300 рублей, работа легкая, за 15 минут сделал сам, но...) доверю дело профи