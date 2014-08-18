Нужные плоские иконки размером в пределах 25x25 пикс для каталога: http://www.bobyakov.ru/scr/2014-08-18_0944.png. Цвета — из логотипа, одна иконка — один цвет. Задание должно быть выполнено в пределах 2-х часов. Предварительно нужно согласовать 3 ...
Ава для группы ВК
Группа тематики - привет сейчас, примеры ав
размер не меньше 200*300
1.Фон авы на ваше усмотрение, что то интересное, фон с размытием
2. псд мокапы смартфонов с рукой полно в паблике,
3. нужен небольшой логотип с надписью - Привет, сейчас
можно паблик
4. внизу надпись в стиле авы - присоединяйтесь
5. и адрес группы где то в логотипе на ваше усмотрение
моя цена 300 рублей, работа легкая, за 15 минут сделал сам, но...) доверю дело профи
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