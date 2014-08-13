Нарисовать 15 плоских иконок для каталога 25x25

Нужные плоские иконки размером в пределах 25x25 пикс для каталога: http://www.bobyakov.ru/scr/2014-08-18_0944.png. Цвета — из логотипа, одна иконка — один цвет.

Задание должно быть выполнено в пределах 2-х часов. Предварительно нужно согласовать 3 иконки.

Кто готов взяться, можете писать в скайп или оставлять заявки и показывать примеры своих работ в этом направлении. Оплату произведу завтра.