Нарисовать 15 плоских иконок для каталога 25x25

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужные плоские иконки размером в пределах 25x25 пикс для каталога: http://www.bobyakov.ru/scr/2014-08-18_0944.png. Цвета — из логотипа, одна иконка — один цвет.

Задание должно быть выполнено в пределах 2-х часов. Предварительно нужно согласовать 3 иконки.

Кто готов взяться, можете писать в скайп или оставлять заявки и показывать примеры своих работ в этом направлении. Оплату произведу завтра.

11 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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