Небольшие правки интерфейса игры

Нужно несколько мелких правок дизайна и возможно рисование иконок для существующего интерфейса браузерной игры:

Скрин: http://prntscr.com/4b3iob

1. Иконки обозначающие что игрок находится в топ5, топ10, топ25, топ50, топ100 переделать, чтобы нормально смотрелись на синем фоне.

2. Область там где указываются названия кланов, в которых состоит игрок сделать красивее.

3. Область где указывается в каких турнирах сейчас участвует игрок + её же вариант для случая когда игрок не участвует ни в одном турнире.

Скрин: http://prntscr.com/4b3kdp

1. Зелёные квадратики над аватарками участников клана означают что это админ клана, жёлтые означают что это модератор клана, а красные, что это заявка на вступление в клан (участник которого ещё не приняли) — нужно это адекватно оформить, а не квадратиками.

2. Справа внутри зеленой области 2 кнопки: верхняя означает переключение на другую информацию, а нижняя означает редактирование этой информации — нужно их нормально сделать.

Вёрстка не нужна — только psd исходник дизайна. Исходника текущего дизайна нету — сразу версталось.

В живую всё это можно посмотреть здесь: http://fatenation.ru/landing/tablets/index.php большинство видно без регистрации — через рейтинг игроков и кланов.