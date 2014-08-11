Для крупной проектной работы [Большому Эксперименту] нужен веб-дизайнер. Цель: упаковать и красиво подать 10Тб учебного видеоматериала. Задача — создать: • лендинг-страницу, • интерфейс обучающей игры, • ...
Небольшие правки интерфейса игры
Нужно несколько мелких правок дизайна и возможно рисование иконок для существующего интерфейса браузерной игры:
Скрин: http://prntscr.com/4b3iob
1. Иконки обозначающие что игрок находится в топ5, топ10, топ25, топ50, топ100 переделать, чтобы нормально смотрелись на синем фоне.
2. Область там где указываются названия кланов, в которых состоит игрок сделать красивее.
3. Область где указывается в каких турнирах сейчас участвует игрок + её же вариант для случая когда игрок не участвует ни в одном турнире.
Скрин: http://prntscr.com/4b3kdp
1. Зелёные квадратики над аватарками участников клана означают что это админ клана, жёлтые означают что это модератор клана, а красные, что это заявка на вступление в клан (участник которого ещё не приняли) — нужно это адекватно оформить, а не квадратиками.
2. Справа внутри зеленой области 2 кнопки: верхняя означает переключение на другую информацию, а нижняя означает редактирование этой информации — нужно их нормально сделать.
Вёрстка не нужна — только psd исходник дизайна. Исходника текущего дизайна нету — сразу версталось.
В живую всё это можно посмотреть здесь: http://fatenation.ru/landing/tablets/index.php большинство видно без регистрации — через рейтинг игроков и кланов.
Выбранный исполнитель
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