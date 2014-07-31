Браузерная экономическая онлайн-игра. Стадия: Beta Основная задача: Ре-дизайн игрового пространства. По-мимо дизайна, требуется разработка UI. Потребуется углубление в суть игры (на это может уйти несколько дней). Нет ...
Требуется дизайнер для MMO игры.
Требуется хороший дизайнер для mmo игры. Нарисовать красивый дизайн титульной страницы, интерфейс игры, дизайн форума и библиотеки. Цена в зависимости от работы и оценкой пользователей.
Шаблон нужен для этой игры http://www.evilangels.tk/ . Данные для вода: Логин Test пароль testtest .
Работу делать в течении 2 дней. Если будет желание, можно будет остаться и продолжить зарабатывать вместе со мной.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн интерфейсов и игр13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Для игры требуется нарисовать 10 этапов роста дерева — Голубой Ели. От самого маленького, до взрослого. Требуемые размеры представлены в макете (у каждого слоя подписано в пикселях его высота от нижней границы квадрата). Точка роста ...Завершен11 лет назад
Доброго времени суток уважаемые! Необходимо разработать дизайн под Android приложение. Дизайн должен быть простым и лаконичным (минимум цветов, понятная пользователю структура). В приложении будет порядка 8-10 экранов. ...Закрыт11 лет назад
- $2000
Необходимо разработать мнемосхемы для отображения в web. Приложение в котором будут отображаться мнемосхемы разрабатывается в vaadin. Требования к мнемосхемам: - нужно сделать 3 мнемосхемы, каждую в двух представлениях (т. е. Всего ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн для игры Браузерная космическая стратегия. Из дизайна требуется главная страница портала, на которой должен быть логотип проекта, горизонтальное меню разделов портала. Окна для новостей и центральный блок где будет выводится инвормация ...Закрыт11 лет назад
- $7500
Мы хотели бы создать приложение в контакте (игровые автоматы). Нам необходим человек который сможет провести проект от начала до конца, с дальнейшими доработками. Интерфейс/Дизайн - детальная проработка интерфейса и дизайна; Разработка ...Закрыт11 лет назад
Для интерактивной презентации / каталога требуется отрисовать главный экран и несколько вариантов внутренних окон. В интерактивном каталоге используются фирменные цвета, шрифты, логотип и другие элементы фирменного стиля в соответствии с Бренд буком ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать экраны конфигуратора карнизов т/з предоставлю, после ознакомления с портфолиоЗавершен11 лет назад
Это созданное посетителем сайта “Приглашение” (из заготовок) Гость может скачать его себе и: 1. распечатать и раздать своим гостям 2. разослать в электронном виде пример модуля создания Приглашения - ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно сделать подобную программу: http://media.colorplanner.com/app_ru/ от вас цена и сроки.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт11 лет назад