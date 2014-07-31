Требуется дизайнер для MMO игры.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка176 просмотров

Требуется хороший дизайнер для mmo игры. Нарисовать красивый дизайн титульной страницы, интерфейс игры, дизайн форума и библиотеки. Цена в зависимости от работы и оценкой пользователей.

Шаблон нужен для этой игры http://www.evilangels.tk/ . Данные для вода: Логин Test пароль testtest .

Работу делать в течении 2 дней. Если будет желание, можно будет остаться и продолжить зарабатывать вместе со мной.

11 лет назад
MrMatnoos
Эльнур 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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