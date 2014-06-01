Требуется создать дизайн небольшой программы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт9 заявок256 просмотров

Требуется создать дизайн небольшой программы

От вас:

а) Опыт разработки дизайна для программ.

б) Сроки и стоимость из расчетра ставка/мес.(8ч. раб.день, 5 дней в неделю).

11 лет назад
wonderkid
Владимир 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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