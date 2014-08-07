Требуется создать дизайн небольшой программы От вас: а) Опыт разработки дизайна для программ. б) Сроки и стоимость из расчетра ставка/мес.(8ч. раб.день, 5 дней в неделю).
Веб-дизайнер (проектная работа)
Для крупной проектной работы [Большому Эксперименту] нужен веб-дизайнер.
Цель: упаковать и красиво подать 10Тб учебного видеоматериала.
Задача — создать:
• лендинг-страницу,
• интерфейс обучающей игры,
• интерфейс образовательного интерактивного курса,
• инфографику по всей содержательной обучающей части.
Условия:
• Ориентировочные сроки проекта — август и начало сентября. Оплата договорная.
• Работа в команде инновационного (на стыке IT, классического образования и дисциплин по развитию личности) стартапа.
• Если мы друг другу понравимся, вы можете присоединиться к команде [БЭ].
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется хороший дизайнер для mmo игры. Нарисовать красивый дизайн титульной страницы, интерфейс игры, дизайн форума и библиотеки. Цена в зависимости от работы и оценкой пользователей. Шаблон нужен для этой игры http://www.evilangels.tk/ . Данные для ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Браузерная экономическая онлайн-игра. Стадия: Beta Основная задача: Ре-дизайн игрового пространства. По-мимо дизайна, требуется разработка UI. Потребуется углубление в суть игры (на это может уйти несколько дней). Нет ...Дизайн интерфейсов и игр13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Для игры требуется нарисовать 10 этапов роста дерева — Голубой Ели. От самого маленького, до взрослого. Требуемые размеры представлены в макете (у каждого слоя подписано в пикселях его высота от нижней границы квадрата). Точка роста ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток уважаемые! Необходимо разработать дизайн под Android приложение. Дизайн должен быть простым и лаконичным (минимум цветов, понятная пользователю структура). В приложении будет порядка 8-10 экранов. ...Закрыт11 лет назад
- $2000
Необходимо разработать мнемосхемы для отображения в web. Приложение в котором будут отображаться мнемосхемы разрабатывается в vaadin. Требования к мнемосхемам: - нужно сделать 3 мнемосхемы, каждую в двух представлениях (т. е. Всего ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн для игры Браузерная космическая стратегия. Из дизайна требуется главная страница портала, на которой должен быть логотип проекта, горизонтальное меню разделов портала. Окна для новостей и центральный блок где будет выводится инвормация ...Закрыт11 лет назад
- $7500
Мы хотели бы создать приложение в контакте (игровые автоматы). Нам необходим человек который сможет провести проект от начала до конца, с дальнейшими доработками. Интерфейс/Дизайн - детальная проработка интерфейса и дизайна; Разработка ...Закрыт11 лет назад
Для интерактивной презентации / каталога требуется отрисовать главный экран и несколько вариантов внутренних окон. В интерактивном каталоге используются фирменные цвета, шрифты, логотип и другие элементы фирменного стиля в соответствии с Бренд буком ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад