Добавить функцию промо кодов в форму на сайте.

Необходимо добавить дополнительный функцию в форму ввода/вывода WebMoney на сайте сервиса http://Money73.ru/

Задача:

В формах на http://Money73.ru/ - "Вывод WebMoney на карту/счёт" и "Пополнить WebMoney" необходимо добавить поле "Промо код".

В админ панели администратора нужно сделать возможность создания промо кодов с определённой скидкой на ввод и вывод WebMoney.

Далее по плану эти промо коды будем раздавать своим партнёрам и клиентам.

Как работает? Получатель промо кода (клиент), вводит его в форме на сайте, и получает определённую скидку, которая была заложена по этому промо коду при его создании админом.

Далее скидка в форме будет автоматом пересчитываться и после оплаты у админа в админке при высвечивании заявки будет комментарий: промо код и скидка соотв.!

Когда администратор создаёт код на скидку он должен указывать сколько раз этот код можно использовать клиентам. Чтобы некоторые коды можно было использовать один раз, а какой то код несколько раз!

В админке в базе промо кодов должны быть статусы "активный" и "погашенный" код, чтобы знать и вести свою внутреннюю статистику. А доп. фишкой было бы ведение статистики сколько в рублях мы сделали всего скидок всем клиентам!

Вкратце задача:

В админку добавляем раздел Купоны.

В ней таблица купонов (код, статус, скидка)

Создание нового купона, указание скидки.

При обмене при вводе купона проверка и активация купона и уменьшение комиссии.

Указывайте Вашу цену, опыт, (придётся работать с чужим кодом для внедрения функционала), ну и сроки!