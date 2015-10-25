Текущее меню сделано так, что не предусмотрено для подкатегорий. В следствии чего все рубрики на сайте смешиваются в одну кучу. ТЗ: [list=1][*]Не много модернизировать меню, а именно, чтобы подкатегории в меню скрывались под основной рубрикой ...