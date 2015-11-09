Переработать меню на javascript

Необходимы доработки по сайту [url=http://zlat-ski.ru/]zlat-ski.ru[/url] (см. ТЗ). Ищу разработчика, который с Wordpress "на ты" и исполнит всё согласно ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переработать меню, представленное в архиве https://dl.dropboxusercontent.com/u/19538266/menu.zip
1. Кнопку вызова меню нужно сделать в верхней левой части экрана.
2. Кнопка вызова меню должно двигаться за скролом.
3. Код меню можно встроить в любой существующий сайт и оно не нарушит текущих настроек CSS и остального содержимого страницы.
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