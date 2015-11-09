Переработать меню на javascript

Веб-программированиеЗавершен4 заявки186 просмотров
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Необходимо переработать меню, представленное в архиве https://dl.dropboxusercontent.com/u/19538266/menu.zip

1. Кнопку вызова меню нужно сделать в верхней левой части экрана.

2. Кнопка вызова меню должно двигаться за скролом.

3. Код меню можно встроить в любой существующий сайт и оно не нарушит текущих настроек CSS и остального содержимого страницы.

Javascript
8 лет назад
Oleeg
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sash003
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
3 дня
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