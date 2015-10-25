Нужен Sub id для партнерки CPA

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Выходим рекламодателем на CPA. Нам дали пиксель для вставки на сайт. Там нужно прописать вместо Sub id свою переменную, которая будет указывать номер телефона или номер заказа клиента  

Сам пиксель-

Какой код вставлять? Задание считается выполненным если пиксель проходит тестовый период 

8 лет назад
claimla
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
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