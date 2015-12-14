Скрипт отправки сообщения на почту

На сайте http://goo.gl/duYcGg есть скрипт, выделив текст и нажав на Ctrl + Enter появляется окошко с формой для отправки на почту.

Нужно сделать так, чтобы форма появлялась просто по нажатию Ctrl + Enter. На данный момент чтобы форма появилась дополнительно нужно выделять текст или кликнуть по странице, необходимо убрать это.