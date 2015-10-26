Специалист по Разработке дополнений

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки323 просмотра
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Мне нужен человек в команду по разработке браузерных дополнений для сайта Onlinezakladki. Сейчас есть 3 дополнения под Opera, Chrome и Firefox, которые нужно развивать далее. Дополнения приносят доход,  которым я готов делиться 50 на 50 (гарантированный минимум 75 у.е./мес.), т.е. дальнейший рост дохода зависит только от человека, который их будет развивать.

Сервис - https://onlinezakladki.ru/ (около 20 000 посетителей в сутки)

  • Дополнение для Google Chrome - ссылка. (около 20 000 пользователей)
  • Дополнение для Mozilla Firefox - ссылка. (около 10 000 пользователей)
  • Дополнение для Opera/Яндекс.Браузера -ссылка. (около 3000 пользователей)
Что умеют сейчас дополнения

1. Открывать сервис при открытии новой вкладки

2. При клике по иконке добавления сайта открывать сайт с GET-параметрами для будущего сохранения закладки.

Ближайшие перспективы

1. При клике по иконке добавления сайта, помимо того что должен

открываться сервис с параметрами, также необходимо делать скриншот

добавляемого сайта и передавать его с помощью POST или localStorage

для будущего сохранения, тем самым снимая нагрузку с серверного

скриншотера.

2. Существует проблема пропадания закладок, так как они хранятся

не на сервере, а в localStorage браузера, поэтому при обычной

чистке кеша существует вероятность удаления закладок, т.о.

необходимо в зависимости от возможности реализации, при установке

дополнения либо хранить закладки в localStorage дополнения (не

путать с localStorage браузера) и работать оттуда, либо же хранить

бэкап закладок в localStorage дополнения, чтобы была возможность

восстановиться после очередной чистки кеша.

Решение 2-го пункта сильно увеличит востребованность сервиса, т.к.

пользователи категорически не регистрируются и пользуются как есть, а

когда их закладки пропадают, плюются и уходят. Поэтому сохранность

закладок для незарегистрированных пользователей сильно увеличит

количество постоянных пользователей.

8 лет назад
Providec
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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