Специалист по Разработке дополнений

Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания. По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...
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Мне нужен человек в команду по разработке браузерных дополнений для сайта Onlinezakladki. Сейчас есть 3 дополнения под Opera, Chrome и Firefox, которые нужно развивать далее. Дополнения приносят доход, которым я готов делиться 50 на 50 (гарантированный минимум 75 у.е./мес.), т.е. дальнейший рост дохода зависит только от человека, который их будет развивать.
Сервис - https://onlinezakladki.ru/ (около 20 000 посетителей в сутки)
- Дополнение для Google Chrome - ссылка. (около 20 000 пользователей)
- Дополнение для Mozilla Firefox - ссылка. (около 10 000 пользователей)
- Дополнение для Opera/Яндекс.Браузера -ссылка. (около 3000 пользователей)
1. Открывать сервис при открытии новой вкладки
2. При клике по иконке добавления сайта открывать сайт с GET-параметрами для будущего сохранения закладки.
Ближайшие перспективы
1. При клике по иконке добавления сайта, помимо того что должен
открываться сервис с параметрами, также необходимо делать скриншот
добавляемого сайта и передавать его с помощью POST или localStorage
для будущего сохранения, тем самым снимая нагрузку с серверного
скриншотера.
2. Существует проблема пропадания закладок, так как они хранятся
не на сервере, а в localStorage браузера, поэтому при обычной
чистке кеша существует вероятность удаления закладок, т.о.
необходимо в зависимости от возможности реализации, при установке
дополнения либо хранить закладки в localStorage дополнения (не
путать с localStorage браузера) и работать оттуда, либо же хранить
бэкап закладок в localStorage дополнения, чтобы была возможность
восстановиться после очередной чистки кеша.
Решение 2-го пункта сильно увеличит востребованность сервиса, т.к.
пользователи категорически не регистрируются и пользуются как есть, а
когда их закладки пропадают, плюются и уходят. Поэтому сохранность
закладок для незарегистрированных пользователей сильно увеличит
количество постоянных пользователей.
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