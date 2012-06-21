Мне нужен человек в команду по разработке браузерных дополнений для сайта Onlinezakladki. Сейчас есть 3 дополнения под Opera, Chrome и Firefox, которые нужно развивать далее. Дополнения приносят доход, которым я готов делиться 50 на 50 ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт сервиса обрезки рингтонов для Айфона, простой в использовании и настройке, примером может выступать это сайт - http://ringer.org/ Конвертация в MP3 не нужна, только M4R. Из особенностей стоит добавить учет ограничения в 30 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
На сайт, посвященный продукции Apple, в частности iPhone, ищу контент-менеджера. Кандидат должен: Разбираться в теме, иметь любую модель айфона Уметь пользоваться Фотошопом и другими графическими редакторами Уметь исправлять грамматические ...Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Есть дополнение - https://chrome.google.com/webstore/detail/djnpgdfhpekkfndopcchdppehjimibae?hl=ru Необходимо добавить следующее: на выбранный сайт в раздел HEAD должен подгружаться скрипт (в приложении). Уточнение. Скрипт должен подгружаться один раз в заданный период (3 дня) для одного уникального посетителя ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт закладок - onlinezakladki.ru, с дизайном которого вы можете ознакомиться самостоятельно. Необходимо сделать редизайн главной страницы сайта с html-версткой. Из особенностей: дизайн должен быть в какой-то степени резиновый, так как он подстраивается ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написать плагин который умеет: Открывать сервис Онлайн Закладки ( http://onlinezakladki.ru/ ) при открытии новой вкладки Реализовать функцию добавления стороннего сайта в закладки путем открытия в новой вкладке сайта onlinezakladki.ru ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $25
В инсталяционные файлы Mozilla Firefox 12 и Mozilla Firefox 13 необходимо внести следующие изменения: 1. Установить предложенную домашнюю страницу 2. Установить дополнение New Tab Homepage P.S. Последующие новые ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад