Providec

Денис Георгица Providec

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист по Разработке дополнений

    Мне нужен человек в команду по разработке браузерных дополнений для сайта Onlinezakladki. Сейчас есть 3 дополнения под Opera, Chrome и Firefox, которые нужно развивать далее. Дополнения приносят доход,  которым я готов делиться 50 на 50 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Веб редактор обрезки рингтонов для Айфона

    Нужен скрипт сервиса обрезки рингтонов для Айфона, простой в использовании и настройке, примером может выступать это сайт - http://ringer.org/ Конвертация в MP3 не нужна, только M4R. Из особенностей стоит добавить учет ограничения в 30 ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу контент-менеджера

    На сайт, посвященный продукции Apple, в частности iPhone, ищу контент-менеджера. Кандидат должен: Разбираться в теме, иметь любую модель айфона Уметь пользоваться Фотошопом и другими графическими редакторами Уметь исправлять грамматические ...

    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка дополнения для Google Chrome

    $25

    Есть дополнение - https://chrome.google.com/webstore/detail/djnpgdfhpekkfndopcchdppehjimibae?hl=ru Необходимо добавить следующее: на выбранный сайт в раздел HEAD должен подгружаться скрипт (в приложении). Уточнение. Скрипт должен подгружаться один раз в заданный период (3 дня) для одного уникального посетителя ...

    JavaScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сервиса визуальных закладок

    Есть сайт закладок - onlinezakladki.ru, с дизайном которого вы можете ознакомиться самостоятельно. Необходимо сделать редизайн главной страницы сайта с html-версткой. Из особенностей: дизайн должен быть в какой-то степени резиновый, так как он подстраивается ...

    HTML
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Плагин Onlinezakladki для Mozilla Firefox

    $50

    Необходимо написать плагин который умеет: Открывать сервис Онлайн Закладки ( http://onlinezakladki.ru/ ) при открытии новой вкладки Реализовать функцию добавления стороннего сайта в закладки путем открытия в новой вкладке сайта onlinezakladki.ru ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение инстала Mozilla Firefox

    $25

    В инсталяционные файлы Mozilla Firefox 12 и Mozilla Firefox 13 необходимо внести следующие изменения: 1. Установить предложенную домашнюю страницу 2. Установить дополнение New Tab Homepage P.S. Последующие новые ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

kroki
56 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Плагин Onlinezakladki для Mozilla Firefox
Рад буду продолжить сотрудничество.
Плагин был сделан, но для Google Chrome. После того как Виталий признал свою невнимательность и пообещал исправить все бесплатно, прошла неделя. Результата так и нет.
Ответный отзыв
Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
$35
10 баллов
13 лет назад
Изменение инстала Mozilla Firefox
Сотрудничеством с Денисом доволен, задание поставлено четко, оплата пришла моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заказ выполнен быстро и качественно, результатом остался доволен. Выражаю Юрию свою благодарность.
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