нужно исправить глюк в 1С-торговля и склад. Предприятие на УНС. При этом везде НДС указан как 0. Но программа упорно снимает НДС при печати акта. При печати счета и накладной НДС ...
Изменение инстала Mozilla Firefox
В инсталяционные файлы Mozilla Firefox 12 и Mozilla Firefox 13 необходимо внести следующие изменения:
1. Установить предложенную домашнюю страницу
2. Установить дополнение New Tab Homepage
P.S. Последующие новые версии браузера ожидает та же участь.
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