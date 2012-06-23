Изменение инстала Mozilla Firefox

$25
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  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка127 просмотров

В инсталяционные файлы Mozilla Firefox 12 и Mozilla Firefox 13 необходимо внести следующие изменения:

1. Установить предложенную домашнюю страницу

2. Установить дополнение New Tab Homepage

P.S. Последующие новые версии браузера ожидает та же участь.

13 лет назад
Providec
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
13 лет назад
$35
1 день
Заказ выполнен быстро и качественно, результатом остался доволен. Выражаю Юрию свою благодарность.
Сотрудничеством с Денисом доволен, задание поставлено четко, оплата пришла моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
13 лет назад

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