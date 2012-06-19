В парсер надо добавить функцию копировиния сидов.
Требуется подключить БД к генератору пакетов
Требуется подключить БД к генератору пакетов (С++ builder 6) и организовать вывод в DataGrid из БД.
описание работы генератора здесь
скачать код
komsoft.ru/pma/download/gen_packet_src.zip
Просьба указывать цену и сроки
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