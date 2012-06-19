C# - окно с подсветкой C# кода

Хочу сделать свою внутреннюю систему справки. В ней будут описаны функции моих библиотек и примеры их использования. Таким образом, мне нужен компонент (вроде richtextbox) в котором будет подсвечиваться синтаксис C# (аналогично Visual Studio). Уточню - мне не нужно редактирование, а только отображение. Вам нужно создать небольшое тестовое приложение на C# с этим компонентом и расписать инструкцию по его подключению. Все должно работать под .NET3.5. Оплата 15$ после демонстрации по teamviewer.