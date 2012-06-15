Требуется программист. Необходимо, взяв за основу, скорее всего Линукс - убунту или росинка, но можно и другой дистрибутив линукса, с которым у был опыт работы, или который удобнее доработать. Этот вариант ОС адаптировать под ...
Программа по численным методам на Matlab или C++
Нужно сделать программы решения задачи из приложеннго задания на Matlab или C++.
Срок: 3-4 дня.
Задание и образец прикладываю.
Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:
- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;
- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;
- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка, на карту Сбербанка, но тогда оплата в течение нескольких дней.
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