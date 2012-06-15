Программа по численным методам на Matlab или C++

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка132 просмотра

Нужно сделать программы решения задачи из приложеннго задания на Matlab или C++.

Срок: 3-4 дня.

Задание и образец прикладываю.

Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:

- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;

- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;

- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка, на карту Сбербанка, но тогда оплата в течение нескольких дней.

13 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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