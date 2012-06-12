Сканирование и обработка Qr-кодов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок128 просмотров

АРМ "Сканирование и обработка Qr-кодов"

Заказчик: УДППЗ Укрпочта Закарпатская Дирекция.

Кассовые аппараты "Слог Микро 03" способны распечатывать на кассовой ленте Qr коды, в которых содержится вся информация про операции совершёнными операторами на отделении почтовой связи.

Соответственно стояла задача:

1.Считать эти Qr коды.

2.Создать промежуточную матрицу кодов.

3.Разделить группы кодов Кассового аппарата на три категории по видам соответствующего программного обеспечения:

3.1.АС "Финансовое Управление"

3.2.АС "Товарооборот"

3.3.АС "АРМ ЦПЗ"

4.Сформировать экспортные файлы в форматах приемлемых для вышеперечисленного программного обеспечения.

Программа написана на C# MVS 2008 Express + СУБД FireBird 2.5

В программе одновременно работают от 4-х человека (максимум 14)

13 лет назад
potkin
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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