Нужно средствами VBA научить Corel Draw рисовать разные векторные рисунки с возможностью изменения некоторых параметров. Одним словом нужны люди, которые знают Corel Draw и могут написать макрос(ы).
Сканирование и обработка Qr-кодов
АРМ "Сканирование и обработка Qr-кодов"
Заказчик: УДППЗ Укрпочта Закарпатская Дирекция.
Кассовые аппараты "Слог Микро 03" способны распечатывать на кассовой ленте Qr коды, в которых содержится вся информация про операции совершёнными операторами на отделении почтовой связи.
Соответственно стояла задача:
1.Считать эти Qr коды.
2.Создать промежуточную матрицу кодов.
3.Разделить группы кодов Кассового аппарата на три категории по видам соответствующего программного обеспечения:
3.1.АС "Финансовое Управление"
3.2.АС "Товарооборот"
3.3.АС "АРМ ЦПЗ"
4.Сформировать экспортные файлы в форматах приемлемых для вышеперечисленного программного обеспечения.
Программа написана на C# MVS 2008 Express + СУБД FireBird 2.5
В программе одновременно работают от 4-х человека (максимум 14)
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