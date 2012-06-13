Inno Setup проверка предустановленных компонентов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки179 просмотров

Нужно сделать проверку установочным файлом, собранным с помощью Inno Setup, наличия на компьютере:

- Microsoft .NET Framework 4.0

- Microsoft SQL Server Compact 4

чтобы установка не начиналась, покуда эти компоненты не будут установлены.

Как будут тестироваться результаты и приниматься работа:

тестируем удаленно на вашем компе.

1)на виртуальной машине без .NET Framework 4.0 и SQL Server Compact 4 запускаем Setup.exe,

- он должен сказать что нету ни первого ни второго компонентов из перечисленных, устанавливаем .NET Framework 4.0

2) устанавливаем .NET Framework 4.0

- теперь Setup.exe должен сказать что нету SQL Server Compact 4,

3) устанавливаем SQL Server Compact 4

- теперь установка должна начаться, т.к. все компоненты есть.

SQL
13 лет назад
parser_tovarov
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена быстро, получили то что хотели, спасибо. Будем рады поработать по другим проектам с Вами.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Буду рад новым проектам.

Заявки фрилансеров

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программа для экспертизы

    Краткий функционал. 1. Работа с заказами. Каждая заявка может иметь несколько позиций. Стандартный поиск заявок по разным параметрам. 2. Формирование заявки – происходит добавление позиций, параметры которых рассчитываются из вводимых пользователем данных на основании формул. ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание бота для MMO Diablo 3

    $250

    Приветствую пишу короткой и ясно: Нужен бот для Diablo 3 Бюджет до 6.000-8.000 рублей. 1) Готов оплатить 2) Или вариант Могу выступить Партнёром ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макрос для excel 2007

    $50

    На вход макросу подается список строк через запятую, например: строка1, строка2, строка3 и т.д, а также 1 ссылка. Задача макроса – найти в документе все строки, первый столбец которых ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • На Delphi разработка класса для скачивания сайта

    На Delphi 6 (либо на Delphi 7 с совместимостью с Delphi 6) необходимо написать класс и программку иллюстрирующую как этот класс работает. Класс должен реализовывать скачивание заданного сайта. Для работы с ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка программы для сбора данных

    $500

    Необходимо разработать программу для сбора данных об активности пользователя: - Запись информации о запущенных программах (по активному окну) в каждый момент времени. - Запись информации об открытых сайтах (URL) в браузерах Firefox, IE, ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание утилиты на Delphi

    $500

    Создание утилиты, которая будет производить анализ текстового файла и ввода данных по результатам анализа в БД. В текстовый файл надо будет простовлять метки такие как номер записи в БД. Пример команды внутри ...

    DelphiMySQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад