Inno Setup проверка предустановленных компонентов

Нужно сделать проверку установочным файлом, собранным с помощью Inno Setup, наличия на компьютере:

- Microsoft .NET Framework 4.0

- Microsoft SQL Server Compact 4

чтобы установка не начиналась, покуда эти компоненты не будут установлены.

Как будут тестироваться результаты и приниматься работа:

тестируем удаленно на вашем компе.

1)на виртуальной машине без .NET Framework 4.0 и SQL Server Compact 4 запускаем Setup.exe,

- он должен сказать что нету ни первого ни второго компонентов из перечисленных, устанавливаем .NET Framework 4.0

2) устанавливаем .NET Framework 4.0

- теперь Setup.exe должен сказать что нету SQL Server Compact 4,

3) устанавливаем SQL Server Compact 4

- теперь установка должна начаться, т.к. все компоненты есть.