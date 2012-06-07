Нужно написать аналог программы http://habrahabr.ru/post/118121/ на C#. Предлагайте Ваши цены.
Программа нелинейного видеомонтажа
Требуется команда программистов для создания программы видео монтажа, аналог Sony Vegas.
Уточняйте бюджет и сроки.
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