есть сервер (linux), раздающий видеофайлы необходимо зашивать в каждый скачиваемый видеофайл уникальный (т.е. позволяющий идентифицировать конкретный акт скачивания) watermark в процессе его скачивания, с минимальным overhead-ом для процессора (т.е. не запуская полное перекодирование, а ...
Поправить программу на С++.
Здравствуйте. Есть программа на С++ с исходниками, ее нужно немного подправить. Совсем чуть чуть.
Цена по договоренности. Оплата после того, как покажете или удаленно как работает программа, или срины скинете, т.к. программа запускается только на windows server 2003, которого у меня нет.
Исходники скину по запросу.
Нужно сделать следующее:
2. Таблица Профессиональные данные - сделать ввиде теста.
3. Таблица InformationAboutClasses и ElectronicPublishing сделать через формы.
> 4. Результат рейтинга (еще один столбик из скольки возможных баллов).
> 5. Все таблицы перевести на русский язык.
Жду предложений по цене.
Можно писать в аську 5777девять1719
Цена ваша.
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