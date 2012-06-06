Поправить программу на С++.

Здравствуйте. Есть программа на С++ с исходниками, ее нужно немного подправить. Совсем чуть чуть.

Цена по договоренности. Оплата после того, как покажете или удаленно как работает программа, или срины скинете, т.к. программа запускается только на windows server 2003, которого у меня нет.

Исходники скину по запросу.

Нужно сделать следующее:

2. Таблица Профессиональные данные - сделать ввиде теста.

3. Таблица InformationAboutClasses и ElectronicPublishing сделать через формы.

> 4. Результат рейтинга (еще один столбик из скольки возможных баллов).

> 5. Все таблицы перевести на русский язык.

Жду предложений по цене.

Можно писать в аську 5777девять1719

Цена ваша.