Приватно для 4VIY (программа для трея)

Суть программи:

Программа - аналог плагина, который вы делали но в виде Windows приложения.

Программа должна висеть в трее.

Если человеку нужно "пробить" какой либо контакт - он нажимает на иконку в трее,

появляется окошко ввода, человек вводит туда либо номер телефона, либо email -

вобщем что то строковое нажимает кнопку "Узнать"

Происходит GET запрос - (туду же куда и плагин посылает),

приходит ответ такой же как и для плагина - ("Упоминаний столько то и т.д.")

Если кликнуть - то открывается дефолтный браузер с более подробной информацией.