Передача файла в веб-сервис CommerrceML NetCat

[С#] Написать код, который передаст NetCat CommerceML-файл

NetCat умеет работать с CommerceML файлами.

Требуется написать код на С# , который передаст на сайт NetCat этот CommerceML файл так, чтобы внутрение механизмы NetCat обработали этот файл правильно:

- каталог обновился;

- товары обновились;

(где надо появились новые, старые исчезли и т.д.)

- картинки у товаров появились.