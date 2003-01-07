Задача: Преобразовать картинку из RGB-24 в RGB-8 индексированные цвета палитры состоящей из 240 цветов. В палитре есть 17 цветов имеющих градацию от темного к светлому. Цветовые тона картинки подгонять под максимальное использование градаций из ...
Программа
Требуется программа (установка на windows, позднее возможно потребуется такая же для маков и линуксов)
которая будет висеть в трэе. Задачи: При выходе клиента в интернет, при смене IP программа высылает этот IP
на определенный адрес по http-запросу. Принимает запрос с определенного адреса и выкидывает сообщение клиенту,
по нажатию на которое в браузере клиента открывается определенный адрес.
Пишите пожалуйста сроки (можно диапозон), цену и Ваши возможности по дальнейшей переработки программы под
другие ОС.
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