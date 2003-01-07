Требуется программа (установка на windows, позднее возможно потребуется такая же для маков и линуксов)

которая будет висеть в трэе. Задачи: При выходе клиента в интернет, при смене IP программа высылает этот IP

на определенный адрес по http-запросу. Принимает запрос с определенного адреса и выкидывает сообщение клиенту,

по нажатию на которое в браузере клиента открывается определенный адрес.

Пишите пожалуйста сроки (можно диапозон), цену и Ваши возможности по дальнейшей переработки программы под

другие ОС.