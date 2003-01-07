Добавление watermark в скачиваемые медиа-файлы

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки247 просмотров

есть сервер (linux), раздающий видеофайлы

необходимо зашивать в каждый скачиваемый видеофайл уникальный (т.е. позволяющий идентифицировать конкретный акт скачивания) watermark в процессе его скачивания, с минимальным overhead-ом для процессора (т.е. не запуская полное перекодирование, а каким-то образом на лету добавляя информацию)

и наоборот - из образца скачанного файла прочитать значение watermark

в идеале watermark будет разбросан по всему файлу и при этом устойчив к перекодированию без сильных потерь в разрешении

поддерживать хотелось бы прежде всего видео mp4/mov/flv с кодеком h264

если удастся сделать для wmv - ещё лучше

платформа, как уже выше упоминалось, линукс, поэтому реализация должна быть на чём-то совместимом - c/c++/python

конкретную трудоёмкость задачи я представляю себе с трудом

называйте вашу цену

спасибо за внимание!

LinuxPython
13 лет назад
eblovich
Кайзер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать ПО решения ДУ с пом. нейронной сети

    Добрый день, коллеги! Необходимо доработать (исправить) программу решения дифференциальных уравнений с помощью нейронной сети с радиально-базисными функциями, которая работает некорректно. Необходимо выявить и исправить ошибки и, возможно, дать рекомендации по работе с ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватно для 4VIY (программа для трея)

    $500

    Суть программи: Программа - аналог плагина, который вы делали но в виде Windows приложения. Программа должна висеть в трее. Если человеку нужно "пробить" какой либо контакт - он нажимает на иконку в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Передача файла в веб-сервис CommerrceML NetCat

    [С#] Написать код, который передаст NetCat CommerceML-файл NetCat умеет работать с CommerceML файлами. Требуется написать код на С# , который передаст на сайт NetCat этот CommerceML файл так, чтобы внутрение ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа

    Требуется программа (установка на windows, позднее возможно потребуется такая же для маков и линуксов) которая будет висеть в трэе. Задачи: При выходе клиента в интернет, при смене IP программа высылает этот IP на ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несложная (но муторная) доделка "БизнесПак"

    Есть такая бесплатная бухгалтерская программа - "БизнесПак", используется для создания счетов, счет-фактур и т.п. В программу вносятся реквизиты контрагентов - и она создает бух. документы по заданным шаблонам. Шаблоны идут вместе с программой. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с JPG-файлом на C#

    $100

    Нужно разобраться с форматом кодирования C# (ДКП преобразования) и написать функцию на C# которая позволяет преобразовать JPG файл (2-16 Мпикселей) в матрицы коэффициентов ДКП блоков 8х8 бит и обратно.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • C#: Нужно сделать функцию авторизации на сайте

    $50

    Есть сайт, доступный по https протоколу. Не могу отследить сниффером как на нем проходит авторизация. Нужно сделать функцию авторизации, которая авторизуется, сохраняет куки в файл, и при последующих загрузках страниц сайта, использует куки из файла. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект ооп netbeans java

    $250

    Создать базовый объект со свойствами — дальность, вместимость, скорость и методами для расчета грузопотока в сутки в зависимости от расстояния. Создать объекты на основе базового со свойствами — тип, наименование, цена перевозки и методами ...

    Java
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать диплом срочно!

    Нужно переделать, где нужно дополнить содержание и оформление диплома в точности с планом диплома(пример) в приложении. Тема диплома: Автоматизированная информационная система управления маркетингом и работой с клиентами предприятия по ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад