Добавление watermark в скачиваемые медиа-файлы

есть сервер (linux), раздающий видеофайлы

необходимо зашивать в каждый скачиваемый видеофайл уникальный (т.е. позволяющий идентифицировать конкретный акт скачивания) watermark в процессе его скачивания, с минимальным overhead-ом для процессора (т.е. не запуская полное перекодирование, а каким-то образом на лету добавляя информацию)

и наоборот - из образца скачанного файла прочитать значение watermark

в идеале watermark будет разбросан по всему файлу и при этом устойчив к перекодированию без сильных потерь в разрешении

поддерживать хотелось бы прежде всего видео mp4/mov/flv с кодеком h264

если удастся сделать для wmv - ещё лучше

платформа, как уже выше упоминалось, линукс, поэтому реализация должна быть на чём-то совместимом - c/c++/python

конкретную трудоёмкость задачи я представляю себе с трудом

называйте вашу цену

спасибо за внимание!