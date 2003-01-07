Добрый день, коллеги! Необходимо доработать (исправить) программу решения дифференциальных уравнений с помощью нейронной сети с радиально-базисными функциями, которая работает некорректно. Необходимо выявить и исправить ошибки и, возможно, дать рекомендации по работе с ...
Добавление watermark в скачиваемые медиа-файлы
есть сервер (linux), раздающий видеофайлы
необходимо зашивать в каждый скачиваемый видеофайл уникальный (т.е. позволяющий идентифицировать конкретный акт скачивания) watermark в процессе его скачивания, с минимальным overhead-ом для процессора (т.е. не запуская полное перекодирование, а каким-то образом на лету добавляя информацию)
и наоборот - из образца скачанного файла прочитать значение watermark
в идеале watermark будет разбросан по всему файлу и при этом устойчив к перекодированию без сильных потерь в разрешении
поддерживать хотелось бы прежде всего видео mp4/mov/flv с кодеком h264
если удастся сделать для wmv - ещё лучше
платформа, как уже выше упоминалось, линукс, поэтому реализация должна быть на чём-то совместимом - c/c++/python
конкретную трудоёмкость задачи я представляю себе с трудом
называйте вашу цену
спасибо за внимание!
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