Доработать ПО решения ДУ с пом. нейронной сети

Добрый день, коллеги!

Необходимо доработать (исправить) программу решения дифференциальных уравнений с помощью нейронной сети с радиально-базисными функциями, которая работает некорректно. Необходимо выявить и исправить ошибки и, возможно, дать рекомендации по работе с нейронными сетями. Программа реализована на C++. Код поясню, на вероятные проблемные места укажу. Также вышлю всю необходимую литературу.

Сроки - чем быстрее, тем лучше.

Оплата договорная.