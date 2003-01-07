Надстройка над uTorrent, автоподхват torrent-файла

Добрый вечер.

Ситуация такая: пользователь на сайте скачивает zip-архив, в архиве два файла:

1. uTorrent Portable - портативная версия торрент-клиента

2. *.torrent-файл - торрент файл любого трекера

Необходимо реализовать такой вариант, чтобы при запуске uTorrent:

1. запускался торрент-клиент и подхватывал находящийся в этой папке торрент-файл

2. если uTorrent уже запущен, то данный торрент-файл отправлялся на обработку ему

Надеюсь общую идею объяснил понятно. Как альтернатива можно использовать другой аналогичный торрент-клиент, который обладает такими возможностями или, если можно, дописать uTorrent или аналогичный до необходимого функционала.

Любые идеи приветствуются, главное, чтобы ПО выполняло поставленную задачу скачивания информации + подхват торрент-файла.