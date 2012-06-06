Здравствуйте, нужно написать программу по функционалу очень близкую к "WinBlack Pro Net", в ней будет несколько дополнительных полей. Технологии: VC.Net C# + MS SQL Express Интересует ...
Просмотр текстов с подсветкой синтаксиса
Разработать программу для просмотра текстовых файлов различных форматов. Реализовать подсветку синтаксиса в зависимости от правил, составляемых пользователем.
Язык – C#
Стоимость и сроки в комменты
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