Разработка ПО на C#

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Закрыт3 заявки276 просмотров

Здравствуйте,

нужно написать программу по функционалу очень близкую к "WinBlack Pro Net", в ней будет несколько дополнительных полей.

Технологии: VC.Net C# + MS SQL Express

Интересует цена и сроки.

Успехов!

SQL
13 лет назад
MrObserver
Олег 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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