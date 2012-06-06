Создание утилиты, которая будет производить анализ текстового файла и ввода данных по результатам анализа в БД. В текстовый файл надо будет простовлять метки такие как номер записи в БД. Пример команды внутри ...
Приватно для allglucks
Аудио-плеер с регулированием темпа
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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