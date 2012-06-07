Программа для экспертизы

Краткий функционал.

1. Работа с заказами. Каждая заявка может иметь несколько позиций. Стандартный поиск заявок по разным параметрам.

2. Формирование заявки – происходит добавление позиций, параметры которых рассчитываются из вводимых пользователем данных на основании формул.

3. Формирование заявки для вывода на печать, возможность передать в word.

Среда реализации

• VS.NET

• Язык не имеет значения.

Программа

1. Устанавливается на компьютер.

2. Хранит данные в MsSQL на сервере в локальной сети.

3. Связывается с сайтом для отправки данных на сайт (по запросу, раз в сутки к примеру).

4. Обновляется с сайта

На данном этапе:

Понимаю, что блок работы с заказами – вещь достаточно стандартная, разрабатывать с нуля не надо. Поэтому рассматриваю ваши примеры данного блока заказов – как образец дальнейшей реализации всего функционала.

Продолжительность работ до 3-х месяцев.

P. S. Мечтаю о том, что программа будет проста и дружелюбна по интерфейсу как браузер Chrome

Жду примеров работ и примерные оценки по стоимости.

Более подробное ТЗ с формами и структурой в прилагаемом архиве