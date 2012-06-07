Требуется команда программистов для создания программы видео монтажа, аналог Sony Vegas. Уточняйте бюджет и сроки.
Программа для экспертизы
Краткий функционал.
1. Работа с заказами. Каждая заявка может иметь несколько позиций. Стандартный поиск заявок по разным параметрам.
2. Формирование заявки – происходит добавление позиций, параметры которых рассчитываются из вводимых пользователем данных на основании формул.
3. Формирование заявки для вывода на печать, возможность передать в word.
Среда реализации
• VS.NET
• Язык не имеет значения.
Программа
1. Устанавливается на компьютер.
2. Хранит данные в MsSQL на сервере в локальной сети.
3. Связывается с сайтом для отправки данных на сайт (по запросу, раз в сутки к примеру).
4. Обновляется с сайта
На данном этапе:
Понимаю, что блок работы с заказами – вещь достаточно стандартная, разрабатывать с нуля не надо. Поэтому рассматриваю ваши примеры данного блока заказов – как образец дальнейшей реализации всего функционала.
Продолжительность работ до 3-х месяцев.
P. S. Мечтаю о том, что программа будет проста и дружелюбна по интерфейсу как браузер Chrome
Жду примеров работ и примерные оценки по стоимости.
Более подробное ТЗ с формами и структурой в прилагаемом архиве
Заявки фрилансеров
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