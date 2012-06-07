На Delphi разработка класса для скачивания сайта

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Закрыт4 заявки197 просмотров

На Delphi 6 (либо на Delphi 7 с совместимостью с Delphi 6) необходимо написать класс и программку иллюстрирующую как этот класс работает.

Класс должен реализовывать скачивание заданного сайта. Для работы с протоколом HTTP необходимо использовать библиотеку Synapse.

Подробное ТЗ в приложении.

Перед началом работы фрилансер должен быть готов к тому, что я попрошу у него контактные телефоны т.к. с исчезновением исполнителя в разгар работы над проектом уже сталкивался.

Delphi
13 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xneo
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

xneo
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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