Краткий функционал. 1. Работа с заказами. Каждая заявка может иметь несколько позиций. Стандартный поиск заявок по разным параметрам. 2. Формирование заявки – происходит добавление позиций, параметры которых рассчитываются из вводимых пользователем данных на основании формул. ...
На Delphi разработка класса для скачивания сайта
На Delphi 6 (либо на Delphi 7 с совместимостью с Delphi 6) необходимо написать класс и программку иллюстрирующую как этот класс работает.
Класс должен реализовывать скачивание заданного сайта. Для работы с протоколом HTTP необходимо использовать библиотеку Synapse.
Подробное ТЗ в приложении.
Перед началом работы фрилансер должен быть готов к тому, что я попрошу у него контактные телефоны т.к. с исчезновением исполнителя в разгар работы над проектом уже сталкивался.
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