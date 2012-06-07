На Delphi разработка класса для скачивания сайта

На Delphi 6 (либо на Delphi 7 с совместимостью с Delphi 6) необходимо написать класс и программку иллюстрирующую как этот класс работает.

Класс должен реализовывать скачивание заданного сайта. Для работы с протоколом HTTP необходимо использовать библиотеку Synapse.

Подробное ТЗ в приложении.

Перед началом работы фрилансер должен быть готов к тому, что я попрошу у него контактные телефоны т.к. с исчезновением исполнителя в разгар работы над проектом уже сталкивался.