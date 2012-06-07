Макрос для excel 2007

На вход макросу подается список строк через запятую, например:

строка1, строка2, строка3 и т.д, а также 1 ссылка.

Задача макроса – найти в документе все строки, первый столбец которых совпадает с одной из заданных строк (то есть или со строкой1, или со строкой2, или со строкой3 и т.д.). Затем пометить найденные строки зеленым цветом (полностью строку), а во второй столбец каждой найденной строки вписать заданную ссылку. Оплата после демонстрации работы функционала по teamviewer. Оплата 5$