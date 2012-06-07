Создание бота для MMO Diablo 3

Приветствую пишу короткой и ясно:

Нужен бот для Diablo 3

Бюджет до 6.000-8.000 рублей.

1) Готов оплатить

2) Или вариант Могу выступить Партнёром (создаём бота темболее я прошарен в этой игре) После создания можем начать и заниматся продажей (есть большая база людей которые готовы купить) Тоесть я профессиональный дизайнер + =) большой опыт. Так-же создаём сайт+раскрутка и прочего.

Пишите все у кого есть свободное время и кто хочет заработать.Не забывайте я Оплачиваю Работу!