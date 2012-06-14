Программа копирования файла С#2008

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки281 просмотр

Программа копирования файла С#2008, возможно на VISUAL Basic 2008.

Тех задание в приложении

13 лет назад
birh07
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Большое спасибо Оскару за ответственное отношение к работе, а также за детальное описание выполненных работ, которые он предоставил в конце проекта.
Только положительные отзывы о данном заказчике. Оплата в полном объёме как и договаривались. По срокам оплаты тоже сдержал слово. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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