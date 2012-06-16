Краткий функционал. 1. Работа с заказами. Каждая заявка может иметь несколько позиций. Стандартный поиск заявок по разным параметрам. 2. Формирование заявки – происходит добавление позиций, параметры которых рассчитываются из вводимых пользователем данных на основании формул. ...
Программа редактирования фотоальбомов вконтакте
Требуеться программа для управления альбомами группы
Программа работает по сценарию дейстфий из файла photoalbum-in.txt, находящегося в папке прграммы. (Пример файла с пояснениями прикреплен).
Программа должна уметь:
-добалять и удалять альбомы в группе
-добалять и удалять фотографии в альбомы группы
-редактировать описание фотографий в альбомах группы
Псоле каждого дейстфия программа пишет лог в файл photoalbum-out.txt, находящегося в папке прграммы. (пример записи лога в пояснении в прикрепленном файле).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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