Программа редактирования фотоальбомов вконтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок199 просмотров

Требуеться программа для управления альбомами группы

Программа работает по сценарию дейстфий из файла photoalbum-in.txt, находящегося в папке прграммы. (Пример файла с пояснениями прикреплен).

Программа должна уметь:

-добалять и удалять альбомы в группе

-добалять и удалять фотографии в альбомы группы

-редактировать описание фотографий в альбомах группы

Псоле каждого дейстфия программа пишет лог в файл photoalbum-out.txt, находящегося в папке прграммы. (пример записи лога в пояснении в прикрепленном файле).

13 лет назад
redwert
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Я доволен, сделано быстрее обещанного срока. Все работает четко.
Все отлично. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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