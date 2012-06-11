Интеграция в сервис приема платежей

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Нужно сделать интеграцию в сервис приема платежей безакцепного списания средств с кредитных карт. Как в системе PayPal - ставишь птичку и при подписке на услуги, с банковской карточки автоматически списывается абонентская плата.

13 лет назад
kliker
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Был
12 лет назад
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