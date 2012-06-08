C# + SQL Light desktop

Краткий функционал. 1. Работа с заказами. Каждая заявка может иметь несколько позиций. Стандартный поиск заявок по разным параметрам. 2. Формирование заявки – происходит добавление позиций, параметры которых рассчитываются из вводимых пользователем данных на основании формул. ...