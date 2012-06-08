C# + SQL Light desktop

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Закрыт3 заявки223 просмотра

Необходимо написать на C# + SQL Light desktop приложение для экзаменации

ТЗ в атаче

SQL
13 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров