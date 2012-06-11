Краткий функционал. 1. Работа с заказами. Каждая заявка может иметь несколько позиций. Стандартный поиск заявок по разным параметрам. 2. Формирование заявки – происходит добавление позиций, параметры которых рассчитываются из вводимых пользователем данных на основании формул. ...
Программа автоигры в Камень/Ножницы/Бумага
Требуется бот для игры в КНБ
т.е. программа делающая определённые запросы к сайту, проводящая свои вычисления и выдающая данные на тот же сайт
бот должен быть оформленный под винду, не требовать инсталляции, ведущий статистику, переподключающийся при обрыве сети и экономящий траф, демо режим, имеющий привязку к железу
т.е. пользователь скачал себе программу, - запустил, она отработала 1 час и выдала код основаный на железе пользователя и данные для связи, код присылают мне, я генератором делаю ответ, пользователь вводит полученный ответ и демо режим дезактивируется (для узкого круга людей, что бы кто надо мог пользоваться, остальным демо)
ТЗ будет передано после утверждения исполнителя
От вас - цена и сроки, чем быстрее, тем лучше (цена может варьироваться), предложения по улучшению функционала приветствуются
В приложении, примерный внешний вид
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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