Программа автоигры в Камень/Ножницы/Бумага

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок371 просмотр

Требуется бот для игры в КНБ

т.е. программа делающая определённые запросы к сайту, проводящая свои вычисления и выдающая данные на тот же сайт

бот должен быть оформленный под винду, не требовать инсталляции, ведущий статистику, переподключающийся при обрыве сети и экономящий траф, демо режим, имеющий привязку к железу

т.е. пользователь скачал себе программу, - запустил, она отработала 1 час и выдала код основаный на железе пользователя и данные для связи, код присылают мне, я генератором делаю ответ, пользователь вводит полученный ответ и демо режим дезактивируется (для узкого круга людей, что бы кто надо мог пользоваться, остальным демо)

ТЗ будет передано после утверждения исполнителя

От вас - цена и сроки, чем быстрее, тем лучше (цена может варьироваться), предложения по улучшению функционала приветствуются

В приложении, примерный внешний вид

13 лет назад
Filimonov-Andrey
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

OlegF7
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад
$250
7 дней
Мало того что работа над проектом затянулась на 46 дней, вместо гарантированных 7, так и исполнитель (получивший прямой аванс) всяческими путями старался «выудить» ещё денег, опять же – постоянно нарушая все сроки и всячески затягивая работу. С моей стороны были предприняты попытки максимально отблагодарить исполнителя, ввиду достаточно сложной реализации задумки проекта, т.е. все дополнительные наработки щедро оплачивались – не торгуясь. Последние гарантии от исполнителя были те, что продукт будет работоспособен при любых условия, и что в случае каких-то не сразу обнаруженных изъянов – они будут устранены в дальнейшем, по первому моему обращению… Итог: исполнитель игнорирует все виды связи (напомню – деньги выплачены сполна и сверх договора, полученный продукт неработоспособен Не рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

OlegF7
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад

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