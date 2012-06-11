Программа автоигры в Камень/Ножницы/Бумага

Требуется бот для игры в КНБ

т.е. программа делающая определённые запросы к сайту, проводящая свои вычисления и выдающая данные на тот же сайт

бот должен быть оформленный под винду, не требовать инсталляции, ведущий статистику, переподключающийся при обрыве сети и экономящий траф, демо режим, имеющий привязку к железу

т.е. пользователь скачал себе программу, - запустил, она отработала 1 час и выдала код основаный на железе пользователя и данные для связи, код присылают мне, я генератором делаю ответ, пользователь вводит полученный ответ и демо режим дезактивируется (для узкого круга людей, что бы кто надо мог пользоваться, остальным демо)

ТЗ будет передано после утверждения исполнителя

От вас - цена и сроки, чем быстрее, тем лучше (цена может варьироваться), предложения по улучшению функционала приветствуются

В приложении, примерный внешний вид