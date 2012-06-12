Программирование на VBA для Corel Draw

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Закрыт1 заявка203 просмотра

Нужно средствами VBA научить Corel Draw рисовать разные векторные рисунки с возможностью изменения некоторых параметров.

Одним словом нужны люди, которые знают Corel Draw и могут написать макрос(ы).

VBA
13 лет назад
werfpolstn
Виктор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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