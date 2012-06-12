Адаптировать Линукс под определенные задачи.

Требуется программист. Необходимо, взяв за основу, скорее всего Линукс - убунту или росинка, но можно и другой дистрибутив линукса, с которым у был опыт работы, или который удобнее доработать. Этот вариант ОС адаптировать под указанные в ТЗ задачи.